Eva Longoria bevallen van zoontje Santiago Enrique

20 juni 2018

10u01

Bron: Twitter 2 Celebrities Eva Longoria is bevallen van haar eerste kindje. De 43-jarige actrice zette dinsdag in het Cedars-Sinai-ziekenhuis in Los Angeles een zoon op de wereld, meldt het magazine Hola!.

Het jongetje heeft de naam Santiago Enrique gekregen. Voor José Bastón, de man van Eva, is het zijn vierde kindje, de man heeft al drie kinderen uit een eerder huwelijk. Hola! Usa deelde op Twitter al meteen een foto van de mama en haar kersverse zoon.

Eva en José trouwden in mei 2016 in het Mexicaanse Acapulco nadat ze drie jaar samen waren. Eerder was de 'Desperate Housewives'-ster getrouwd met Tyler Christopher en Tony Parker. In december werd bekend dat Eva zwanger was.

EXCLUSIVA MUNDIAL #HOLAUSA#EvaLongoria ya es mamá!

Eva y su esposo #PepeBastón, nos comparten los detalles y la primera foto de su bebé: Santiago Enrique Bastón. https://t.co/6S8x5IAmmg pic.twitter.com/FJOxCmwnkB HOLA! USA(@ USAHOLA) link