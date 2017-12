Eva Longoria (42) zwanger van eerste kindje IB

03u45

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA Eva Longoria is op haar 42ste voor het eerst zwanger. Celebrities Eva Longoria en haar man José Baston worden aankomend jaar de trotse ouders van een jongetje. De actrice is zwanger van haar eerste kind en is inmiddels vier maanden in verwachting, zo bevestigde een woordvoerder. Het Spaanse blad Hola! bracht het blijde nieuws als eerste.

Eva en José trouwden in mei 2016 in het Mexicaanse Acapulco nadat ze al drie jaar samen waren. Eerder was de Desperate Housewives-ster getrouwd met Tyler Christopher en Tony Parker. José heeft al drie kinderen uit een eerder huwelijk en wordt dus voor de vierde keer vader.

Tijdens een red carpet-event eerder deze maand viel het op dat Eva constant haar buik aanraakte toen er foto's gemaakt werden en werd er al gefluisterd dat de 42-jarige actrice wellicht zwanger was.