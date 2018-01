Eva De Roo en Jan Paternoster pronken met liefde op Instagram DBJ

Na de marathonradio tijdens de Warmste week van Studio Brussel had Eva De Roo wel een vakantie verdiend. Daarvoor trok ze niet naar naar de zon zoals collega Linde Merckpoel, maar wel naar New York. Haar vriend Jan Paternoster (29), bandlid van 'The Black Box Revelation', ging mee.

"Yan en Kees ✌️" plaatst de 29-jarige radiodj bij haar foto. Daarmee verwijst ze naar de Yankees, de bijnaam voor de inwoners van New York, en natuurlijk heet ook haar vriend Jan.

Yan en Kees ✌️ Een foto die is geplaatst door null (@eva_deroo) op 02 jan 2018 om 07:19 CET

In de zomer werd bekend dat de twee een koppel waren. Zowel Eva De Roo als Jan Paternoster namen vorig jaar deel aan ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ en haalden allebei de finaleweek. Maar van overslaande vonken was toen nog geen sprake. Eva was nog samen met haar Franse vriend Rémi en Jan met actrice Anemone Valcke.

“Maar Rémi en Eva groeiden uit elkaar”, vertelde een intimus van het koppel in Dag Allemaal. “Zij had het erg druk terwijl hij nog studeerde. Aanvankelijk waren zowel Eva als Jan nog niet klaar voor een nieuwe relatie na hun breuk. Maar in mei - tijdens een fietstocht voor Kom op tegen Kanker - klikte het echt tussen de twee.

1000km in onze benen: doet ons niks! Fier op alle fietsers!! #1000kmvankomoptegenkanker Een foto die is geplaatst door null (@eva_deroo) op 28 mei 2017 om 19:14 CEST