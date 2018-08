Ethan Hawke kampt met depressie: "Ik acteer om de alimentatie te kunnen betalen" SD

07 augustus 2018

08u06

Bron: ANP 0 Celebrities In een interview met GQ Magazine heeft Ethan Hawke (47) bekend dat zijn huwelijk met Uma Thurman (48) misliep nadat hij in 2001 een Oscarnominatie kreeg voor zijn rol in 'Training Day'. "Het had het begin van iets moois kunnen zijn, want het was toen het hoogtepunt van mijn loopbaan, maar ik ging scheiden en raakte depressief", aldus Ethan. Uiteindelijk gingen het koppel in 2005 uit elkaar.

"Als je depressief bent, zie je heel duidelijk wat er nep is aan mensen en het leven. Hoe leeg beroemdheid is, ik begon het allemaal door te krijgen." De acteur worstelde met zijn demonen, maar had gelukkig veel steun aan de kinderen die hij met Thurman heeft: dochter Maya (20) en zoon Levon Roan (16). "Het mooie van kinderen is dat ze je elke dag nodig hebben, wat voor balans zorgt. Dat je doorhebt dat het leven niet alleen maar om jezelf draait."

Hawke zei, ondanks dat hij vier Oscarnominaties op zijn naam schreef, nu voornamelijk filmrollen accepteert om de alimentatie te kunnen betalen. "Mijn beste films zijn niet degene met de hoogste salarisstrook. Maar ik ben nu 47 en betaal naast alimentatie ook de gezondheidsverzekering van mijn kinderen en hun opleiding dankzij mijn job als acteur. Daarnaast kan ik op die manier ook een aantal goede doelen steunen."

Ethan is hertrouwd met actrice Ryan Hawke, met wie hij twee dochters heeft.