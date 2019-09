Etentje loopt uit de hand: Mel Gibson barst voor vol restaurant furieus uit tegen vriendin TDS

Het zit er bovenarms op tussen Mel Gibson (63) en Rosalind Ross (29), zijn bijna 35 jaar jongere vriendin. Volgens Amerikaanse media heeft Rosalind per direct hun huwelijksplannen afgeblazen, na een 'explosieve' ruzie op restaurant in Rome. Daar zou het koppel momenteel van een vakantie genieten, maar de sfeer sloeg dusdanig om dat Rosalind het nu al voor bekeken hield.

Het had een zonovergoten snoepreisje naar de Italiaanse hoofdstad moeten worden voor acteur Mel Gibson en zijn vriendin Rosalind Ross, de moeder van hun zoontje Lars (2) met wie Mel al 5 jaar samen is. Maar hun citytrip naar Rome liep zodanig uit de hand, dat het uitdraaide op een nachtmerrie. Tijdens een etentje raakten de twee volgens ooggetuigen in een verhitte discussie verzeild. Mel zou furieus zijn uitgebarsten tegen zijn vriendin en zou de ene grove belediging na de andere naar haar hoofd hebben geslingerd. Hij zou ook zijn servet in haar gezicht hebben gegooid en ook zijn bestek zou eraan hebben moeten geloven.

Het deed het bloed van zijn vriendin koken, want tijdens de maaltijd stormde Rosalind weg en liet ze Mel alleen aan de tafel zitten. “Mel is duidelijk niet de gemakkelijkste man om mee om te gaan”, klinkt het. “Die vreselijke stemmingswisselingen hakken er diep in bij Rosalind. Ze wordt stilaan ziek van die trekjes van Mel.” Volgens de ooggetuigen zou Rosalind luidop hebben duidelijk gemaakt dat ze hun huwelijksplannen wil afblazen.

Verleden van driftbuien

De Oscar-winnaar heeft trouwens een gekend verleden van driftbuien. Gibson en zijn vrouw Robyn gingen in 2006 uit elkaar en scheidden uiteindelijk na de beruchte arrestatie van de acteur, waarbij hij antisemitische uitspraken naar het hoofd van een verkeersagent in Malibu slingerde. Ook in 2010 was er opschudding: toen beschuldigde zijn vriendin Oksana Grigorieva hem van huiselijk geweld en lekte er een audiotape uit waarop Mel compleet door het lint ging en niet meer voor rede vatbaar was.