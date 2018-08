Eten voor het goede doel met Dr. McDreamy SD

06 augustus 2018

06u52

Bron: ANP 0 Celebrities Wie altijd heeft gedroomd van een etentje met Patrick Dempsey (52), kan die droom nu waarmaken. De acteur biedt een diner aan vijf willekeurige personen aan, die geld inzamelen voor families die te maken hebben met kanker. Dit meldt Page Six.

Mensen die meer dan 1.000 dollar weten in te zamelen voor 1 september aanstaande, maken kans een vorkje te prikken met Dr. McDreamy. Leuk extraatje is dat de acteur dit etentje bij hem thuis in Kennebunkport zal geven. De tafelgasten van Patrick worden door officials geselecteerd en mogen elk een gast meenemen.

Het diner is onderdeel van de Dempsey Challenge, een liefdadigheidsevenement dat de acteur inmiddels tien jaar organiseert. Het is een non-competitief event waarbij wordt gerend, gelopen en gefietst om geld in te zamelen voor non-medische, kankergerelateerde zaken die uitgevoerd worden in de Dempsey Centres in Lewiston en South Portland.

Het diner vindt plaats op donderdag 27 september.