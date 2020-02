Erykah Badu maakt parfum van oude gedragen slipjes SDE

06 februari 2020

17u57

Bron: 10 Magazine 0 Celebrities Na Gwyneth Paltrow (47) laat ook Erykah Badu zich door de geur van haar eigen vagina inspireren. De 48-jarige zangeres brengt op haar nieuwe lifestyleplatform Badu World Market een parfum uit dat is gemaakt van oude door haar gedragen slipjes.

"Ik heb heel veel slipjes in kleine stukjes geknipt en verbrand", vertelt Erykah aan het Britse 10 Magazine. "Zelfs de as maakt er deel van uit." Het eindproduct, dat wordt gebotteld onder de naam Badu's Pussy, ruikt volgens de zangeres “zoals verwacht”. Aangezien de zangeres al een tijdje geen slipjes meer draagt, vond ze het ook geen probleem om haar ondergoedlade te plunderen, klinkt het. En dat het eindproduct - een eerbetoon aan haar “superkracht” - zo persoonlijk is, vindt ze ook geen probleem: “De mensen verdienen het!”

Geïnteresseerden kunnen vanaf 20 februari winkelen op het online platform van Erykah. Naast haar bijzondere parfum verkoopt ze er ook kleding, accessoires en merchandiseartikelen. Eerder dit jaar verkocht Gwyneth Paltrow al een kaars met de geur van vagina’s op haar lifestylewebsite Goop. De geurkaars van 75 dollar was in een mum van tijd uitverkocht.