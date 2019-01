Erotische tekening Tupac geveild voor meer dan € 18.500 SD

15u32 0 Celebrities Tupac mag dan dood en begraven zijn, hij brengt nog altijd behoorlijk wat geld in het laatje. Maandag werd een erotische tekening van zijn hand geveild voor $ 21.155,75, zo’n € 18.644.

Een erotische tekening die in 1995 gemaakt werd door de legendarische rapper Tupac Shakur toen hij opgesloten zat in de Clinton Correctional Facility, ging maandag onder de hamer. Shakur stuurde de prent, waarop te zien is hoe het koppel aan het vrijen is, aan zijn toenmalige liefje Desiree Smith. Op het bijbehorende briefje schreef hij: “Gewoon iets kleins om ervoor te zorgen dat je opgewonden wordt en aan me blijft denken.” Pittig detail: Shakur werd in Clinton Correctional Facility opgesloten voor de verkrachting van een andere vrouw.

Het winnende bod, $ 21.155,75 (€ 18.644) kwam van een rijke, 60-jarige man.

Tupac Shakur was een van de meest invloedrijke muzikanten van zijn generatie, al was hij geen onbesproken blad. Hij overleed in 1996 op 25-jarige leeftijd nadat hij vanuit een rijdende auto werd beschoten.