Eric Clapton wordt doof: "Maar ik denk er niet aan om te stoppen" MVO

09u52 10 EPA Eric Clapton Celebrities Eric Clapton heeft in een interview met BBC Radio 2 toegegeven dat hij doof aan het worden is. De 72-jarige muzieklegende kampt al een poosje met gehoorproblemen zoals tinnitus, maar is geenszins van plan om te stoppen met het maken van muziek. Ook wil hij gewoon blijven optreden.

"Ik ben nog steeds aan het werk en ik doe hier en daar wat shows. Bijvoorbeeld in Hyde Park in Londen in juli. Het enige waarover ik me nu zorgen maak, is of ik het allemaal nog wel red. Ik ben toch een man van 72, die doof wordt en last heeft van oorsuizen. Mijn handen doen het gelukkig nog goed."

Clapton onthulde in 2013 dat hij last heeft van zenuwbeschadigingen, die het bespelen van zijn gitaar ernstig belemmeren. De artiest is gedurende zijn loopbaan altijd zeer open geweest over zijn drugs-en alcoholverslaving, die hij beide overwon. "Het is een wonder dat ik überhaupt nog leef," aldus Clapton.