Erg ambitieus maar ook extreem paranoïde: nieuw boek pluist het dagboek van Michael Jackson uit SDE

10 juli 2020

17u05

Bron: Daily Mail 1 Celebrities Voor z'n gloednieuwe boek, ‘Bad: An Unprecedented Investigation into the Michael Jackson Cover-up’, kreeg journalist en auteur Dylan Howard (38) inzage in de dagboeken van de in 2009 overleden Michael Jackson. De reeds gelekte fragmenten tonen de ‘Thriller’-zanger als een ambitieuze, maar doodsbange man.

Voor hij in juni 2009 overleed, had Michael Jackson nog grote dromen. Dat blijkt toch uit z'n dagboek, dat journalist Dylan Howard kon inkijken. Zo was Jackson geobsedeerd met het idee om “de allereerste multi-miljardair entertainer-acteur-regisseur” te worden en maar liefst 20 miljoen dollar (17,6 miljoen euro) per week te verdienen. Hij wilde “de grootste ooit” worden en “onsterfelijk”, zoals z'n idolen Charlie Chaplin en Walt Disney, schrijft Howard. Hoe hij dat wilde bereiken? Door z'n activiteiten uit te breiden: optredens met Cirque du Soleil, concerten in Las Vegas, sponsordeals met grote merken als Nike en vooral: films. Jackson was van plan om klassieke films als ‘20.000 Leagues Under the Sea’ en ‘The 7th Voyage of Sinbad’ te hermaken, met zichzelf in de hoofdrol. Hij zou ook iemand inhuren die hem kon helpen met de merchandising van die films. “Als ik me niet concentreer op films, dan komt er geen onsterfelijkheid”, staat er te lezen in het dagboek.

Wantrouwig

Behoorlijk ambitieus dus, maar tegelijkertijd blijkt uit het dagboek dat Jackson z'n omgeving erg wantrouwde. “Ik wil alle cheques van meer dan 5.000 dollar (4.400 euro, nvdr) nu zelf tekenen”, schrijft hij. “Huur een accountant en een advocaat in die ik kan vertrouwen. Ik wil hem ontmoeten.” Z'n toenmalige manager, Tohme R. Tohme, moet het ontgelden: “Ik wil hem niet in m’n vliegtuig of in m’n huis." Hij schrijft ook: “Ik ben bang dat iemand me wil vermoorden. Er zijn overal slechte mensen. Ze willen me vernietigen en m’n publishing-bedrijf in handen krijgen. Het systeem wil me laten vermoorden voor m'n muziekcatalogus. Maar ik ga het niet verkopen.”

Een duidelijk geval van paranoia, denkt schrijver Howard. “Hoewel de feiten rond het overlijden van Michael niet op zelfmoord wijzen, onthullen ze wel een duidelijk overbelaste man die zichzelf langzaamaan doodde door z'n druggebruik. En de mensen rondom hem maakten gebruik van z'n hulpeloosheid."

Daarmee verwijst Howard onder meer naar dokter Conrad Murray, de arts die Jackson in 2009 een een dosis propofol toediende. Over hem schrijft de zanger: “Conrad moet nu z'n werk doen, ik kan nu niet moe zijn.” Jackson nam in die periode zoveel pijnstillers dat ze geen effect meer hadden. Om toch iets te voelen, vroeg hij z'n dokter om de medicatie intraveneus toe te dienen.

“Vuile taal en gesimuleerd misbruik”

Howard heeft het in z'n boek ook over Jacksons relaties met jongens. Zo vertelt hij dat hij een oude video kon bekijken waarin de zanger met twee jongens te zien is in z'n slaapkamer. De oudste jongen staat op het hemelbed, met z'n armen rond de bedpalen, terwijl Jackson vlak voor hem staat en hem aanstaart. Daarna vraagt de zanger hem om naar beneden te komen, waarna het kind hem begint uit te schelden en begint te hijgen. Jackson grijpt de jongen bij z'n t-shirt, waarna die doet alsof hij op de zanger gaat spugen. Uiteindelijk loopt Jackson uit beeld. “Die scène was verontrustend", zegt Howard. “De hoeveelheid vuile taal en het gesimuleerde misbruik kunnen niet genegeerd worden. Hoewel Michael en de kinderen duidelijk overdreven aan het toneelspelen waren, was het onderwerp zonder enige twijfel niet gepast voor hun leeftijd."

‘Bad: An Unprecedented Investigation into the Michael Jackson Cover-up’ door Dylan Howard, uitgegeven bij Skyhorse Publishing

