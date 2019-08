Erfenis Aretha Franklin nog steeds niet verdeeld: zelfs Obama wil deel van de koek SDE

22 augustus 2019

17u43

Bron: PageSix/NYT 6 Celebrities Meer dan een jaar geleden stierf soullegende Aretha Franklin, maar haar erfenis is nog altijd niet uit de doeken gedaan. De reden? De drie verschillende handgeschreven testamenten die de ronde doen bemoeilijken de verdeling van haar erfenis onder de vier zonen van Franklin. Maar ook oud-president Barack Obama wil een deel van de erfenis. Dat schrijft de New York Times.

Oorspronkelijk wilde de rechtbank van Michigan de erfenis van Aretha Franklin eenvoudigweg onder haar vier zonen verdelen: Clarence, Edward, Teddy en Kecalf. Maar in mei doken plots drie handgeschreven testamenten op van de soullegende, waardoor de procedure een pak ingewikkelder werd. En nu ook oud-president Barack Obama zijn oog heeft laten vallen op een deel van de erfenis, is het helemaal een boeltje geworden.

Zo staat er in de New York Times te lezen: “In de rechtbank blijven de zonen gescheiden. Twee van hen, Edward en Kecalf, woonden een recente zitting bij, waar de rechter overwoog of een verdeling van enkele persoonlijke items als aandenken moest worden toegestaan; voor de zonen maar ook voor mensen zoals Barack Obama, van wie meneer Bennett zei dat hij om de gedetailleerde zilveren hoed met strik gevraagd had die Franklin op zijn eerste inauguratie droeg.”

Op maat gemaakt

De hoed trok inderdaad alle aandacht in 2009, toen Franklin ‘My Country ‘Tis of Thee’ zong op Obama’s inauguratie. Het voorwerp is op maat gemaakt, en van grijze vilt met een enorme strik vol Swarovski-kristallen. Gezien alle aandacht, deden er zelfs geruchten de ronde dat het beroemde Smithsonian Instituut gevraagd had om de hoed in het bezit te krijgen, maar na de dood van Franklin liet het museum weten dat ze geen plannen hadden om het stuk in hun collectie op te nemen.

Dat Obama nu mogelijk in het bezit zou komen van de hoed, zou de overleden zangeres veel plezier gedaan hebben, vertelt de maker ervan, Luke Song, aan Page Six: “Ze vertelde me dat ze hoopte dat de hoed opgenomen zou worden in de Barack Obama Presidential Library, en dat is volgens mij exact waar hij zou moeten zijn. Franklin hield van Obama, dat weet ik. Ik zou er echt geen betere plek voor kunnen bedenken.”