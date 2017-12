Er is een sekspop van Justin Bieber te koop, en mensen staan massaal in de rij TDS

17u29 4984 RV Celebrities Er is een sekspop van Justin Bieber te koop bij d e online webwinkel AliExpress. Niet alleen de looks van het plastieken model zijn opmerkelijk, want kopers kunnen ook de penismaat van de pop kiezen. De sekspop gaat razend snel de deur uit.

Dat de Canadese zanger wereldberoemd is en overal waar hij komt mensen doet in zwijm vallen, is natuurlijk geen geheim. Maar dat fans hun dromen van een wilde nacht met Justin Bieber nu werkelijkheid kunnen laten worden? Nee, dat is nieuw.

De plastieken pornoversie van Justin Bieber is precies 1,60 meter groot en kost 1.000 dollar, omgerekend zo'n 850 euro. Niet goedkoop, maar de pop is volgens de producent gemaakt van het beste medische thermoplastische elastomeer. Bovendien kreeg de pop een volledig metalen skelet. De plastieken Justin Bieber is flexibel en je kan hem ook allerlei poses laten aannemen. Ideetje voor onder de kerstboom?

RV

