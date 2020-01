Epstein-sleutelfiguur Ghislaine Maxwell vreest voor haar leven TDS

07 januari 2020

15u43

Bron: Mail on Sunday 0 Celebrities Ghislaine Maxwell (58), de voormalige vriendin van de veroordeelde Jeffrey Epstein, zou vrezen voor haar leven. Omdat de Britse vrouw - die al langer wordt genoemd als sleutelfiguur binnen het seksnetwerk van Epstein - doodsbedreigingen krijgt, zou ze inmiddels 24/7 bewaakt worden door voormalige Amerikaanse militairen. Dat schrijft de The Mail on Sunday.

Ghislaine Maxwell, de dochter van wijlen berucht mediatycoon Robert Maxwell, wordt al langer gezien als sleutelfiguur binnen het misbruiknetwerk van Epstein. De voormalige vriendin van Jeffrey Epstein zou minderjarige meisjes onder druk hebben gezet om tegen betaling seksuele diensten te verlenen aan de miljardair. Iets waar ook een assistente van Jeffrey al over getuigde. “Het enige wat ik van Ghislaine moest doen was ervoor zorgen dat ik een bestand had van masseuses die binnen enkele ogenblikken bereid waren om te komen, als Jeffrey daar om vroeg”, klonk het eerder. “Ze moesten jong en aantrekkelijk zijn, en mochten geen zichtbare piercings of tatoeages hebben. Later werden ze rijkelijk gecompenseerd voor de lasten die ze moesten dragen.”

Hoewel Ghislaine elke betrokkenheid bleef ontkennen, spreken heel wat elementen tegen haar. Zo staat Maxwell afgebeeld op allerlei foto’s met Jeffrey Epstein en poseerde ze ook met de Britse prins Andrew, die onder meer door slachtoffer Virginia Roberts beschuldigd wordt van seksueel misbruik toen zij nog minderjarig was. Het maakt van Maxwell momenteel ‘loslopend wild’: sinds Epstein zelfmoord pleegde in zijn cel en prins Andrew het misbruikt met klem ontkende tijdens zijn beruchte tv-interview, lijkt Maxwell zowat de enige te zijn die duidelijkheid kan scheppen over wat zich werkelijk afspeelde ten huize Epstein.

(lees verder onder de foto)

Permanente bewaking

Toch kan niemand haar aan de tand voelen. Ghislaine Maxwell leeft compleet ondergedoken en is al jaren niet meer in het openbaar gezien. Niemand weet waar ze verblijft, en dat lijkt de voormalige rechterhand van Epstein ook zo te willen houden. “Ze is constant in beweging, haar leven is in gevaar”, stellen bronnen in The Mail on Sunday. “Ze wordt bewaakt door de beste mensen, waaronder voormalige US Navy SEALs. Ze wordt niet beschermd door de overheid. Ze staat er helemaal alleen voor.”

Volgens de laatste berichten zou Maxwell zich schuil houden in Israël, waar ze financieel ondersteund wordt door enkele rijke en invloedrijke vrienden. “Was dat maar zo”, zegt de bron. “Dit kost haar een fortuin. Ze gaat constant van de ene locatie naar de andere. Die berichten over Israël zijn gewoon pure onzin.”

(lees verder onder de foto)

Gefrustreerd

“Miss Maxwell raakt steeds meer gefrustreerd over de leugens die over haar verteld worden”, klinkt het verder. “Ze is de meest opgejaagde en gehate vrouw ter wereld geworden. Maar de realiteit is dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Haar leven is compleet verpest, maar ze heeft er alle vertrouwen in dat het recht zal zegevieren. Ze gelooft dat haar goede naam zal worden gezuiverd. Ieder verhaal heeft twee kanten en ook haar kant van het verhaal zal verteld worden. Voorlopig gaan mensen ervan uit dat ze schuldig is. Ze beleeft een nachtmerrie en vertrouwt niemand. Ze heeft een verhaal te vertellen en ze zal het vertellen wanneer de tijd daar rijp voor is.”