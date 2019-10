Entourage van Ben Affleck ontkent relatiegeruchten: “Hij is nog steeds vrijgezel” Redactie

29 oktober 2019

20u15

Bron: ANP 0 Celebrities Hoewel Ben Affleck afgelopen weekend in het gezelschap gezien werd van zangeres Katie Cherry, is er vooralsnog geen sprake van een relatie tussen de twee. Ben en Katie waren samen in een casino in Los Angeles, nadat de acteur eerst het gemaskerde bal van UNICEF in Hollywood had bezocht. Dit meldt People.

Het tweetal nam plaats aan de pokertafel en verliet na een poosje samen het casino. Volgens een bron moeten er niet meteen conclusies aan hun samenzijn verbonden worden. "Hij heeft meerdere dates gehad het afgelopen jaar, maar dat was gewoon leuk en vrijblijvend. Niks serieus in elk geval.”

Ben en Katie waren samen op de avond dat de acteur een glaasje teveel op had, terwijl hij onlangs juist een jaar nuchter zijn had gevierd. Hierover was hij eerlijk voor de camera's van TMZ. "Het was een terugval, maar ik zorg ervoor dat het me niet doet ontsporen".