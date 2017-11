En toch geen wallen of slecht humeur te bespeuren bij Rihanna: “Ik slaap maar drie uur per nacht" DBJ

Bron: Vogue 0 AFP Rihanna Celebrities De meesten onder ons worden kribbig wanneer ze minder dan acht uur slapen, maar Riri ziet er steeds fantastisch uit, zelfs al slaapt ze maar drie of vier uurtjes per nacht.

De 29-jarige zangeres heeft er naar eigen zeggen moeite mee om ’s avonds de knop af te zetten na een drukke dag. “Zelfs wanneer ik vroeg thuis ben, dat wil zeggen voor 1u ’s nachts, hou ik ervan televisieprogramma’s of documentaires te bingewatchen”, zegt de popster in de Franse Vogue. “Ik kan nooit meteen naar bed gaan. Ik slaap zelfs maar drie of vier uur per nacht.”

De Barbadiaanse schone prijkt nu al voor de derde keer op de cover van de Franse Vogue en ze laat er ook haar waardering voor Prinses Diana blijken. In 1994 verscheen die op een Society feestje namelijk in een zwarte jurk met ontblote schouders, net nadat bekend werd dat Prins Charles haar had bedrogen.

“Elke keer wanneer een man een vrouw bedriegt of haar slecht behandelt heb je nood aan een ‘wraakjurk’. Iedere vrouw weet dat”, stelt Rihanna. “Ik was geraakt door het idee dat zelfs iemand als Prinses Diana kan afzien als elke andere vrouw, dat Diana Bad Bitch-moment overdonderde me.”

Rihanna bekende ook dat haar gevoel voor mode voor een groot deel werd beïnvloed door mannelijke vrienden. “Toen ik een jaar of 13-14 was, wilde ik niet dragen wat mijn moeder voor me klaarlegde. Ik had echt een jongensachtige stijl. Al mijn vrienden waren ook jongens en ik deed wat zij deden, dus ook wat ze aandeden. Ik droeg petten en bandana's, dat was mijn manier om te rebelleren.”