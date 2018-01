En plots heeft Karl Lagerfeld een baard KDL

29 januari 2018

14u20 0 Celebrities Wie Karl Lagerfeld op de coutureshow van Chanel zag, moest twee keer kijken. De modeontwerper ziet er dan ook wat anders uit tegenwoordig.

De look van Karl Lagerfeld bestond jarenlang uit een zwarte zonnebril, achteruitgekamde haren die hij in een paardenstaart bond en een kostuum dat hij vaak combineerde met zwarte lederen handschoenen. Het was dan ook een verrassing van formaat toen de modeontwerper tijdens de coutureshow van Chanel plots met een baard opdraafde. Lagerfeld voelt zich op zijn 84ste duidelijk klaar voor een nieuwe look.