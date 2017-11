En of Heidi Klum het nog heeft! TC

14u15 0 Photo News

Officieel is de Duitse al een tijdje met pensioen als model. Maar hier toont ze dat ze er als gepensioneerde nog best mag zijn.

Dat bewees Heidi tijdens opnamen voor haar tv-show 'Germany's Next Topmodel'. Op het strand van de Dominicaanse Republiek toonde ze de jonge kandidates in haar show hoe het moet. In een minuscule bikini bewees la Klum dat ze op haar 44ste best nog catwalkwaardig kan zijn. Vraag is nu of ze die meisjes op die manier inspiratie gaf dan wel of ze hen compleet ontmoedigde...

