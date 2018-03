Emotionele Kylie Minogue moet concert noodgedwongen annuleren KDL

27 maart 2018

13u05

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Nadat Kylie Minogue (49) eerder deze week al haar geplande interviews moest afzeggen om haar "stem te sparen", moet de zangeres nu ook haar optreden in Sydney annuleren.

"Het spijt me zo dat ik jullie moet laten weten dat ik niet zal kunnen optreden in de Red Room deze week. Ik heb een keelontsteking en de dokter heeft me geadviseerd om te rusten. Ik heb mijn best gedaan om beter te worden, maar Moeder Natuur heeft helaas nog wat meer tijd nodig. Het spijt me zo. Ik zal zo snel mogelijk en nieuwe datum vastleggen", schrijft Kylie op Twitter.

Ook de organisatoren van het optreden lieten van zich horen. "We weten dat heel wat fans en winnaars van tickets teleurgesteld zijn, maar de gezondheid van Kylie is het allerbelangrijkste. We wensen haar een snel herstel", klinkt het.

Eerder deze week liet Kylie ook al weten dat ze de geplande interviews die ze in haar agenda had staan, niet ging laten doorgaan. Even werd gedacht dat Kylie dat deed nadat haar meest recente optreden op de BBC vergeleken werd met een ode aan Dolly Parton, maar dat heeft er volgens de zangeres niets mee te maken. Ze annuleerde de interviews gewoon omdat ze ziek is en haar stem wilde laten rusten.

Gebroken

Enkele dagen geleden gaf Kylie wel nog een interview aan '60 Minutes on Sunday night' op CBS, en daar toonde ze zich van haar meest emotionele kant. Kylie had het daar onder meer over haar breuk met haar verloofde Joshua Sasse vorig jaar. De twee gingen uit elkaar nadat Kylie ontdekte dat Joshua haar bedroog. "Mijn hart was niet echt gebroken, ik was gebroken als mens", vertelde Kylie interviewer Karl Stafanovic.