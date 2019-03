Emotionele ‘A Walk To Remember’-reünie op de Hollywood Walk of Fame SD

26 maart 2019

09u29

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Maandag kreeg Mandy Moore (34) haar eigen ster op de Hollywood Walk of Fame en die toch al speciale gebeurtenis kreeg nog meer kleur toen ook haar ‘A Walk To Remember’-tegenspeler Shane West (40) kwam opdagen.

In 2002 speelden Mandy en Shane samen in de romantische dramafilm ‘A Walk To Remember’, en dat heeft duidelijk een onuitwisbare indruk nagelaten op de twee acteurs. Zo kon West het niet laten om Moore te verrassen op de ceremonie én gaf hij bovendien een lieve speech over hun tijd samen.

“Toen we elkaar ontmoetten, konden we niet meer tegengesteld zijn”, vertelde West. “Ik droeg slecht doordachte kledij en eyeliner, had een twijfelachtig kapsel en zat in een garage-punkband, of wat het ook was. En jij deed het geweldig als popster en je had prachtig, erg lang blond haar. Ik probeerde je te laten luisteren naar The Clash en The Ramones, en hoewel je niet echt interesse had, was je er wel lief over.” Toch werden de twee vrienden. “Niet alleen was deze film op elke mogelijk manier een fantastische belevenis, het gaf me ook de kans om voor deze fantastische vrouw te vallen”, ging de acteur verder. “Mandy, je bent echt een parel, je glimlach is ongelooflijk - echt, de kamer licht op als je binnenwandelt - je energie is onweerstaanbaar en je hebt een enorm groot hart. Ik kan niet trotser zijn, en ik kan niet gelukkiger voor je zijn. Ik hou van je.”

Voor wie nog mocht twijfelen of de band tussen de twee puur vriendschappelijk is: Mandy is ondertussen gelukkig getrouwd met zanger Taylor Goldsmith. Ook op professioneel vlak zijn ze nog steeds goed bezig. Mandy is al enkele jaren te zien in de tv-serie ‘This Is Us’ en Shane maakt muziek met zijn groep The Twilight Creeps en speelde recent nog mee in de series ‘Salem’ en ‘Gotham’.