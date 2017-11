Emma Watsons relatie loopt op de klippen Emma Van der Bracht

10u25

Bron: elle 0 Photo News Celebrities Emma Watson zou na bijna twee jaar opnieuw single zijn.

Actrice en activiste Emma Watson en haar vriend William 'Mack' Knight zouden uit elkaar zijn. Volgens Us Weekly zou de relatie zelfs al langere tijd geleden beëindigd zijn. Het koppel werd een half jaar geleden voor het laatst samen gespot in het openbaar.

De actrice staat erom bekend dat ze heel weinig informatie uit haar privéleven deelt met het publiek. Emma en William werden sinds oktober 2015 echter vaak samen gespot, dus hun relatie was geen echt geheim meer.

Waarom Emma zo weinig deelt over haar privéleven? Dat vertelde ze in februari zelf aan Vanity Fair: "Ik wil consistent zijn. Ik kan onmogelijk over mijn vriendje vertellen tijdens een interview en dan verwachten dat er geen paparazzifoto's gemaakt worden van mij zodra ik de straat opga. You can't have it both ways."