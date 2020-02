Emma Watson worstelde met haar succes: “Ik ging in therapie omdat ik me schuldig voelde” Redactie

27 februari 2020

13u00

Ze kan al terugblikken op een mooie carrière die startte toen ze tien was, en over enkele maanden rondt ze de kaap van dertig jaar. Toch blijft Emma Watson, momenteel te zien in de klassieker 'Little Women', worstelen met het leven. "Nu ik de dertig nader, denk ik: o mijn god!", is te lezen in Story.

Voor veel mensen zal Emma Watson altijd de pientere Hermelien Griffel uit de Harry Potter-films blijven, maar de laatste film uit de reeks over de leerling-tovenaar dateert alweer van negen jaar geleden, en in april mag de actrice al 30 kaarsjes uitblazen. Een vooruitzicht waarmee ze worstelt, zo gaf Emma toe in een interview met de Britse Vogue, eind vorig jaar. “Ik snapte nooit waarom iedereen zoveel heisa maakte over dertig worden. Tot ik 29 was en besefte: ‘O mijn god, ik ben voelbaar gestresseerd en nerveus’”, vertelde ze. “Als je nog geen huis hebt gebouwd, geen echtgenoot of kind hebt, nog geen stabiele carrière hebt uitgebouwd en alles nog wat aan het uitzoeken bent, dan komt bij zo’n mijlpaal toch heel veel angst kijken.”

Worstelen met schuldgevoel

Met die carrière lijkt het nochtans wel snor te zitten. Emma was amper negen toen ze gecast werd als Hermelien Griffel, en de voorbije twintig jaar heeft ze nog geen moment zonder werk gezeten. Momenteel is ze te zien in de nieuwste filmadaptatie van ‘Little Women’, naast onder andere Hollywoodkoningin Meryl Streep. Emma zelf was op jonge leeftijd ook al een wereldster, en hoewel de acht Harry Potter-films haar roem en rijkdom brachten, bleken ze geen garantie op een onbekommerde jeugd. Meer nog: de druk die het succes met zich meebracht, deed haar in therapie belanden. “Ik voelde me daar echt schuldig over”, klinkt het nu. “Ik dacht: waarom ik? Iemand anders zou meer genoten hebben van het succes, en het meer gewild hebben dan ik. Ik heb daar echt mee geworsteld. Ik dacht: ik zou hier veel meer van moeten genieten. Ik zou opgetogen moeten zijn, maar ik heb het er eigenlijk echt heel moeilijk mee.”

De actrice vond uiteindelijk rust in het besef dat een groot deel van haar identiteit sowieso niks te maken heeft met wie ze is als publieke persoon. “Ik ben iemands dochter, ik ben de dochter van mijn moeder, de dochter van mijn vader, ik ben een zus, ik maak deel uit van een gezin, ik kom ergens vandaan, ik heb roots.”

Relatiegeruchten

Dat je Emma zelden op een rode loper ziet verschijnen, heeft daarnaast wellicht ook te maken met zelfbehoud. Want zelfs de zes nominaties voor ‘Little Women’ konden haar niet overtuigen om dit jaar aanwezig te zijn op de Oscaruitreiking – laat staan in het gezelschap van een partner. Emma heeft er àltijd een punt van gemaakt om haar liefdesleven privé te houden. “Ik wil consequent zijn”, zei ze daarover in 2017. “Ik vind niet dat ik in een interview over mijn vriend kan praten en dan verwachten dat de paparazzi geen foto’s van ons maken wanneer ik buitenkom. Je kan het niet allebei hebben.”

Niet dat er niks geweten is over haar partners – ‘Glee’-ster Chord Overstreet was een van hen– en dat er nog nooit foto’s van haar met een vriend opdoken, maar net zo goed bleef de geruchtenmolen altijd draaien. Zo zou ze ooit een korte affaire hebben gehad met prins Harry en eind vorig jaar raakten de Potter-fans helemaal opgewonden bij het idee dat Emma aan het daten was met Tom Felton, slechterik Draco Malfidus in de filmserie. Die postte een foto van hun tweetjes in pyjama terwijl hij haar gitaar leert spelen. Potter-collega Rupert Grint (Ron Wemel) deed het vuur nog wat oplaaien toen hij zei dat het hem niet zou verbazen als er iets gaande was. “Ja, ik zie hen best samen. Er was altijd al iets tussen die twee. Een vonk. Maar ik wil niks de wereld in helpen, er waren voor alle duidelijkheid geen koppeltjes op de set”, vertelde hij.

Mysterieuze man

Niet veel later raakte echter bekend dat Tom een account had aangemaakt op celebrity dating-app Raya (wat je niet zou doen als niemand minder dan Emma Watson je lief is) en Emma sprak in een interview over haar leven als vrijgezel. “Ik heb nooit eerder geloofd in het ‘happy single’-verhaal”, zei ze. “Dat heeft lang geduurd. Maar vandaag ben ik oprecht gelukkig dat ik single ben. Ik noem het zelfpartnerschap.” Die uitdrukking werd op veel hoongelach onthaald – een beetje zoals het ‘bewust ontkoppelen’ ten tijde van de scheiding van Gwyneth Paltrow – maar experts hadden alleen maar lof voor Emma, die de vinger aan de pols houdt in een maatschappij met alsmaar meer alleenstaanden. Of ze op dit moment ook écht nog altijd single is, is echter weer de vraag. Emma werd eind vorig jaar gekiekt na een lunchdate met een mysterieuze man in Londen. Bij het afscheid kuste ze hem op de mond. Maar wie de man is en wat hun relatie inhoudt, is nog altijd niet bekend. Precies zoals Emma het graag heeft.