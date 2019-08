Emma Watson richt advieslijn voor slachtoffers van ongewenste intimiteiten op SD

05 augustus 2019

17u13

05 augustus 2019

Actrice Emma Watson (29) heeft in Engeland en Wales een telefonische advieslijn gestart voor vrouwen die te maken krijgen met ongewenste intimiteiten op het werk. Dat meldt The Guardian. De gratis hulplijn wordt gesteund door de Time's Up-beweging en wil vrouwen aanmoedigen om hun rechten op de werkvloer te kennen.

Emma Watson vertelde over haar beslissing om de advieslijn op te starten: “Begrijpen wat je rechten zijn, hoe je ze kan laten gelden en welke keuzes je hebt als je ongewenst gedrag ervaart, zijn zo’n essentieel onderdeel bij het creëren van een veilige werkplek voor iedereen. Deze advieslijn is dan ook een gigantische ontwikkeling om ervoor te zorgen dat alle vrouwen worden ondersteund, waar we ook werken”, liet de actrice optekenen. De advieslijn is tot stand gekomen door donaties van het publiek, waaronder donaties van Watson zelf.

De organisatie Rights of Women zal de vrouwen die bellen naar de hulplijn, van advies voorzien. Deeba Syed, juridisch medewerker van de organisatie, zegt dat ongewenste intimiteiten op het werk nog altijd een verborgen probleem is. “Het doel van deze advieslijn is vrouwen mondiger maken om hun rechten uit te oefenen op hun werkplek. Door vrouwen te adviseren over hun wettelijke opties en hun inzicht in de gelijkheids- en discriminatiewetgeving te vergroten, helpen we hen om geïnformeerde keuzes te maken over de volgende stappen.”

Het project is opgezet door Emma Watson en de Time's Up-beweging. Die organisatie werd opgezet door meer dan driehonderd actrices, schrijvers en regisseurs als reactie op de beschuldigingen van seksuele intimidatie door filmproducent Harvey Weinstein.