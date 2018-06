Emma Watson kussend op straat gespot met 'nieuw' lief MVO

25 juni 2018

11u20 10 Celebrities Emma Watson (28) heeft opnieuw de liefde gevonden bij 'Glee'-acteur Chord Overstreet (29). De twee hadden al eens een relatie in maart dit jaar, maar in mei raakte alweer bekend dat het tussen hen was afgelopen.

Ondertussen is het weer koek en ei tussen de twee acteurs. Emma en Chord werden dit weekend hand in hand in LA gespot, op een romantische winkeltrip. Als er nog twijfel over was, werden ze ook al kussend op de gevoelige plaat vastgelegd - en dat in het midden van de straat! Het is duidelijk dat hun relatie niet meer onder stoelen of banken wordt gestoken.

"Emma heeft inderdaad een relatie met Chord, maar ze wil het graag stil en privé houden", klonk het in maart nog bij een vriend van het koppel. Watson staat er namelijk om bekend haar liefdesleven niet voor de camera's te brengen, wat deze publieke kus nog opmerkelijker maakt. Met haar vorige vriend werd ze amper in het openbaar gezien. Dat Chord zelf geen onbekende is in Hollywood, zal er ongetwijfeld wel iets mee te maken hebben. Hij speelde jarenlang de rol van Sam in de populaire reeks 'Glee'.

Long story short, they ae trying to work things out again recently this month. So happened the papa caught them chilling out and making out at a trailer park. Wish them all happiness! Emma Watson and Boyfriend Look Extremely Back Together https://t.co/W6pfIb3OXk via @EmmaWatson EmmaWatsonRoleModel(@ EmmaWRoleModel) link

Emma Watson and Chord Overstreet.

They’re so adorable pic.twitter.com/Q04wZrybZS ‏ً(@ daiIywatson) link