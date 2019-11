Emma Watson is ‘happy single’: “Waarom maakt iedereen zich zo druk om 30 worden?” SDE

05 november 2019

11u17

Bron: Vogue 0 Celebrities Binnenkort wordt Emma Watson (29) dertig jaar oud. Voor heel wat mensen een mijlpaal, maar zo bekijkt de actrice het niet. In de Britse editie van Vogue hekelt ze de druk die er bij die leeftijd komt kijken.

“2019 was moeilijk, want ik had allemaal ideeën over hoe mijn leven er op dit moment zou moeten uitzien”, geeft Emma Watson toe in de Britse editie van Vogue. “Ik dacht: ‘Waarom maakt iedereen zo’n heisa over dertig worden? Het is echt niet zo belangrijk...’ Maar dan word je 29 en denk je: ‘Oh my god, ik ben zo gestresseerd en angstig.’ En dan besef je dat dat is vanwege die plotse stroom aan berichten uit het onderbewustzijn. Als je nog geen huis hebt gebouwd, als je nog geen echtgenoot hebt, als je nog geen baby hebt en je wordt dertig, en je zit niet op een veilige, stabiele plek in je carrière of je bent nog steeds dingen aan het uitzoeken... Dat geeft echt ongelofelijk veel onrust.”

Maar Emma heeft die zorgen achter zich gelaten, zegt ze. “Ik heb nooit echt geloofd in dat hele ‘happy single’-verhaal. Voor mij was het net dat: een verhaaltje. Het heeft lang geduurd, maar nu ben ik echt gelukkig dat ik single ben. Ik noem het zelf-partnerschap.”