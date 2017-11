Emma Watson en vriend gaan na 2 jaar uit elkaar ep

Celebrities Na een relatie van ruim twee jaar gaan de Britse actrice Emma Watson en haar vriend William 'Mack' Knight uit elkaar. Het stel was al maandenlang niet samen gezien. Het Amerikaanse US Magazine meldt dat "de twee eerder dit jaar hebben besloten hun eigen weg te gaan.''

De agent van de 27-jarige ster uit de Harry Potter-filmreeks wil de breuk van zijn cliënte en de ondernemer (37) niet bevestigen. Watson zelf is altijd zeer terughoudend geweest om te praten over zichzelf en haar relaties. In een portret in het tijdschrift Vanity Fair zei ze eerder dit jaar dat ze haar privacy hoog in het vaandel heeft staan en een hekel heeft aan beroemd zijn.

Ook verklaarde ze in dat interview dat ze niet meer op de foto gaat met fans om een selfie te maken. Watson won dit jaar een Movie & TV Award voor beste acteerwerk in Beauty And The Beast.