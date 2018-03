Emma Thompson over iconische liefdesverdrietscène in Love Actually: "Ik weet hoe het voelt om bedrogen te worden" IB

01 maart 2018

01u30

Bron: Telegraph.co.uk, BuzzFeed, Twitter 2 Celebrities Actrice Emma Thompson heeft op een benefiet in Londen onthuld dat de iconische scene uit Love Actually, waarbij ze ontdekt dat haar echtgenoot haar met een andere vrouw bedriegt, zo ontroerend kon spelen, omdat ze zich liet inspireren door haar eigen leven.

Emma Thompson werd namelijk zelf ook door haar eerste echtgenoot, Kenneth Branagh bedrogen met Helena Bonham Carter. Thompson en Branagh ontmoetten elkaar in 1987 bij de opnames van het BBC-drama ‘Fortunes of War' en het paar was een tijdje het ‘gouden koppel’ van de Britse cinema. Late waren ze samen te zien in ‘Peter’s Friends’, ‘Dead Again’ en ‘Much Ado About Nothing’.

Affaire

Toen Branagh echter Helena Bonham Carter ontmoette tijdens opnames voor ‘Mary Shelley’s Frankenstein’ in 1994, begon hij een affaire met haar. Die ervaring gebruikte Emma Thompson bij het filmen van de hartbrekende - en inmiddels legendarische - scene in ‘Love Actually’ van Richard Curtis. “Mijn hart is erg pijnlijk gebroken door Ken. Dus ik wist hoe het voelde om een ketting te vinden die niet voor mij bedoeld was. Bij ons ging het niet precies zo, maar we zijn er allemaal doorheen gegaan", vertelde Thompson.

Nadat ze achter de ontrouw van Branagh kwam, moest Thompson naar eigen zeggen ook in het dagelijks leven veel acteren. “Ik huilde zo vaak alleen in m’n slaapkamer en moest daarna dan weer naar buiten en vrolijk doen, mijn hart weer bij elkaar rapen en doen alsof er niets aan de hand was”, vertelt ze.

Dat is precies wat er in die legendarische scene in Love Actually gebeurt: op kerstavond komt haar personage Karen erachter dat ze (zoals elk jaar) een cd van Joni Mitchell krijgt van haar man Harry (gespeeld door Alan Rickman) en níet de zilveren ketting met hartje die ze eerder per ongeluk in zijn jas aantrof. Karen trekt haar conclusies en moet zich even terugtrekken op de echtelijke slaapkamer om een traantje weg te pinken. De scene is zo rauw en doorleefd, dat fans al langer vermoedden dat Thompson niet alleen maar aan het acteren was:

Gah, I knew it! #EmmaThompson is a great actress, but her pain was just so real in that devastating #loveactually scene: https://t.co/XNyqQ7O9Cr Samantha Westfall(@ slearwestfall) link

Not surprised this was based on real life. This scene was RAW. https://t.co/C6xq7ZrzKm Ed Thomas(@ EdThomas101) link

Toch zegt ze dat haar relatie met Helena Bonham Carter, die vijf jaar lang een relatie had met Ken Branagh, inmiddels weer goed is. “Dat is allemaal lang geleden gebeurd. Je kan je er niet over blijven druk maken. Dat is zinloos en ik heb er de energie niet voor. Helena en ik hebben het jaren en jaren geleden bijgelegd… Ze is een fantastische vrouw.”

Inmiddels is Emma Thompson al jaren gelukkig met Greg Wise, met wie ze twee kinderen heeft en met wie ze samen speelde in haar verfilming van het boek 'Sense and Sensibility' van Jane Austen. Grappig detail: tijdens de opnames probeerde ze haar jongere tegenspeelster Kate Winslet aan Wise te koppelen, maar die vond toen al dat Emma Thompson en Greg Wise zelf een veel betere match zouden zijn. Daar heeft ze dus gelijk in gekregen!