Emma Stone volgt Glenn Close op als ‘Cruella’: “Maar zij blijft de beste ooit” Redactie

11 oktober 2019

17u40

Bron: ANP 0 Celebrities Emma Stone staat een zware taak te wachten. De actrice treedt in de nieuwe film over Disney-schurk Cruella DeVil in de voetsporen van Glenn Close, die de rol in 1996 al eens vertolkte in de live-action-remake van ‘101 Dalmatiërs’. Dat bezorgt haar stress, bekent ze aan Entertainment Tonight.

"Soms denk ik echt: dit is krankzinnig. Het is best wel een wilde rit", aldus Emma over de opnames van de film. Nadat het personage van Cruella in 1961 haar debuut had gemaakt, is de rol door veel actrices vertolkt. Van al die actrices is Glenn Close Emma's favoriet. "Zij is overduidelijk de beste ooit", zegt ze. "Maar de tekenfilm vond ik ook lange tijd erg leuk.” Het verhaal van de nieuwe film, die pas in mei 2021 verschijnt, gaat over de jonge jaren van Cruella.