Emma Stone lyrisch over Ryan Gosling: "Hij is zo speciaal en getalenteerd" TK

03 september 2018

07u50

Bron: ANP 0 Celebrities Emma Stone kan zich geen leven zonder haar 'La La Land'-collega Ryan Gosling voorstellen. Dat vertelde de actrice tijdens het Telluride Film Festival. De actrice was ronduit lyrisch.

"Hij is zo speciaal, ik word er emotioneel van", zei Emma daar volgens Us Weekly. "Hij is zo getalenteerd en zo'n geweldig persoon om mee te werken omdat je het met hem altijd samen doet, en hij er altijd zin in heeft." De actrice liet ook weten dat Ryan haar veel geleerd heeft over een ander iets gunnen.

Emma en Ryan speelden al twee keer liefjes in een film. Naast 'La La Land' waren ze ook samen te zien in 'Crazy Stupid Love'. Ze speelden ook allebei in de film 'Gangster Squad'. De actrice noemde haar collega "een lieve, geweldige vriend."

Ook Ryan lijkt nog lang niet uitgekeken op de samenwerking met Emma. In een interview met E! liet hij vorig jaar weten: "Het is fijn om te werken met mensen die je kent. Het brengt het beste in je naar boven omdat je elkaar kent, dus je bent beter in staat elkaar te helpen." Werken met Emma vergeleek hij toen met 'de hele tijd kerstcadeautjes mogen openen'.