Emma Stone is in het geheim getrouwd

24 september 2020

06u26

Actrice Emma Stone (31) is getrouwd met regisseur Dave McCary (35). Dat bevestigen enkele vrienden van het koppel. De twee moesten hun huwelijk eerder uitstellen door de uitbraak van het coronavirus, maar nu zouden ze in 'het geheim getrouwd zijn', klinkt het.

Het was naar verluidt in besloten kring, maar Emma en Dave zouden officieel in het huwelijksbootje gestapt zijn. Ze leerden elkaar kennen toen de actrice eind 2016 te gast was in de populaire sketchshow ‘Saturday Night Live’, waar Dave een van de regisseurs is. Het jaar erop werden de twee voor het eerst samen gefotografeerd tijdens een date.

Emma en Dave schermen hun privéleven doorgaans goed af. In het begin van 2019 verschenen ze voor het eerst samen op de rode loper, bij de SAG Awards. In december deelde Dave op Instagram een foto waarop Emma haar verlovingsring liet zien. Het is echter niet de eerste keer dat er geruchten gaan dat de twee getrouwd zouden zijn. Toen ze in mei tijdens een videogesprek met Reese Witherspoon (44) gespot werd met iets wat erg op een trouwring leek, draaide de geruchtenmolen op volle toeren. Deze keer zouden de twee wél officieel man en vrouw te noemen zijn.

