Emma Stone in nieuwe clip Paul McCartney MVO

02 oktober 2018

07u03

Bron: ANP 0 Celebrities Tijdens een gesprek over haar ervaringen met angsten die Emma Stone als kind en puber had, verklapte degene die haar interviewde per ongeluk iets dat nog niet naar buiten had mogen komen. De actrice gaat in de nieuwe clip van Paul McCartney spelen, waarvoor ze momenteel dansrepetities heeft.

De 'boosdoener' was Dr. Harold S. Koplewicz, voorzitter van The Child Mind Institute in New York..

Koplewicz vertelde dat hij eigenlijk voorafgaand aan het interview met Emma had willen lunchen, maar dat ze daar geen tijd voor had in verband haar drukke schema. Later vroeg hij waar ze momenteel nog meer mee bezig was, 'behalve dan een clip met Paul McCartney?' Waarop de actrice zachtjes zei: "Ik geloof dat je dat nog niet bekend mag maken".

Het is niet bekend om welk nummer van McCartney het gaat. De Beatle bracht twee singles uit in juni, I Don't Know en Come On to Me, waarna zijn nieuwe album Egypt Station in september verscheen. Stone was eerder dansend te zien in de film Lalaland, een rol waarvoor ze in 2017 zowel een Oscar als een Golden Globe won.