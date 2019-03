Emma Roberts breekt met verloofde (en heeft mogelijk al een nieuw lief) SD

20 maart 2019

20u55

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Na een jarenlange knipperlichtrelatie lijkt de koek nu echt op te zijn voor Emma Roberts (28) en haar verloofde Evan Peters (32). Peters haalde zijn spullen weg uit hun huis, terwijl Roberts al een nieuwe liefde gevonden lijkt te hebben in acteur Garrett Hedlund (34).

Volgens goed ingelichte bronnen is het over en uit voor actrice Emma Roberts en haar verloofde Evan Peters. De twee leerden elkaar kennen in 2012 op de set van de film ‘Adult World’, en verloofden zich amper een jaar later. In 2015 gingen ze uit elkaar, maar amper drie maanden later bleek de liefde toch te sterk. In de lente van 2016 hielde ze het nogmaals voor bekeken, maar opnieuw duurde het maar een paar maanden voor het acteurskoppel weer bij elkaar kwam. Nu lijkt de breuk toch definitief, vertelt een bron aan Us Weekly. “Emma en Evan stevenden af op een breuk en zijn nu gewoon vrienden. Evan is verhuisd. Het was geen slechte breuk."

Het lijkt erop dat Roberts, het nichtje van die andere beroemde actrice, Julia, ondertussen al een nieuwe geliefde heeft. Ze wordt regelmatig gespot met acteur Garrett Hedlund, die momenteel te zien is in de Netflix-film ‘Triple Frontier’, en die uitjes worden steeds romantischer, vertellen de bronnen. “Garrett en Emma zijn al langer vrienden, maar dit is heel nieuw, casual, en nog maar een paar weken oud.”

De sterren hebben nog niet gereageerd op het nieuws.