Emma Bunton reageert op de heisa rond haar Spice Girls-collega's: "Je moet alles wat Mel B zegt met een korreltje zout nemen"

05 april 2019

12u26

Ook Emma Bunton (43) heeft zich nu uitgelaten over de recente bekentenis van Spice Girls-collega Mel B (43) dat ze seks heeft gehad met Geri Horner (46). "Dit is het eerste dat ik ervan hoor."

Emma Bunton kwam in de radioshow van de Britse presentator Chris Evans vertellen over de opkomende Spice Girls-tournee, toen hij haar vroeg naar Mel B’s bekentenis dat ze seks gehad zou hebben met collega Geri Horner. Een giechelende Emma Bunton vertelde dat haar eerste reactie was: “Oh help, wat zegt ze nu weer?” Ze voegde eraan toe: “Dit is het eerste dat ik ervan hoor. Ik was er niet bij, ik heb het niet gezien. Ik voel me buitengesloten!”, lachte de zangeres.

Wanneer Evans suggereerde dat het verhaal wel goed was voor de zaken, zuchtte Bunton: “Ik weet het niet. Het is gewoon een grapje. Met Mel moet je alles met een korreltje zout nemen, het is gewoon altijd leuk met haar.”

Geri zelf ontkent ook dat er ooit iets tussen de twee zangeressen gebeurd is, en vindt de beweringen zelfs pijnlijk. In een statement liet ze weten: “Het is heel teleurstellend om opnieuw deze geruchten te horen, zeker omdat het moederdag is. Geri is heel erg dankbaar voor jullie steun en loyaliteit. Ze houdt van de Spice Girls: Emma, Melanie, Melanie en Victoria. Maar ze wil dat jullie weten dat wat recent bericht is, simpelweg niet waar is en erg pijnlijk is voor haar familie.” Naar verluidt wil Geri voorlopig zelfs niet in dezelfde kamer zijn als Mel B. Dat wordt ongemakkelijk op tournee.