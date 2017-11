Eminem verrast met krachtige medley van grootste hits MVO

Rapper Eminem (45) was gisteren voor de zevende keer te gast in 'Saturday Night Live', en dat zal het publiek geweten hebben. Hij pakte uit met een krachtige medley van zijn grootste hits. Daarin werd hij bijgestaan door zangeres Skylar Grey, die hem live begeleidde op de piano. De rapper begon met zijn nieuwste nummer 'Walk On Water', waarin Beyoncé normaal gezien het refrein verzorgt. Daarna ging hij verder met parels als 'Stan' en 'Love the way you lie'. Hieronder kan u het resultaat beluisteren.