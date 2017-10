Eminem gaat furieus tekeer tegen Trump en zegt 'fuck you' aan zijn fans die president steunen Joeri Vlemings

08u16 34 rv Celebrities Eminem heeft het niet echt begrepen op de Amerikaanse president Donald Trump. En dat is meteen het understatement van de week. Tijdens de uitreiking van de BET Hip Hop Awards gisteren werd een furieuze 'freestyle' van de blanke rapper uitgezonden, waarin hij vanuit een parkeergarage in Detroit de president bijna schuimbekkend compleet met de grond gelijk maakt.

Eminem noemt The Donald onder meer een "kamikaze die waarschijnlijk een nucleaire holocaust zal veroorzaken" en rapt dat Trump "zijn vliegtuig zal voltanken en zal blijven rondvliegen tot de bombardementen ophouden".



De tirade van Eminem houdt vier minuten aan en fileert Trump tot op het bot. De hiphopper schippert tussen onderbouwde politieke argumentatie en ordinaire scheldpartij. Hij heeft het onder meer over migranten, corruptie, racisme, wapenwetgeving en het milieu. Hij laakt de hypocrisie van Trump die de NFL-spelers een gebrek aan respect voor het leger verwijt omdat ze knielen tijdens het volkslied, terwijl hij zelf ooit John McCain schoffeede omdat die een oorlogsgevangene was. Trump leidt zo de aandacht af van Puerto Rico en van het wapenbezit in Nevada: "Al deze vreselijke drama's, en hij is meer bezig met zijn twitterrel over de Packers (NFL-ploeg, jv)".

Anderzijds loost Eminem ook bedreigingen. Zo hoopt hij dat Trumps grensmuur met bakstenen gebouwd zal worden, "want ik smijt dat stuk stront tegen de muur tot hij ertegen blijft plakken".



Op het einde richt de rapper zich tot zijn eigen fans die achter de president staan, en stelt hij ze voor de keuze: hij of ik. "Ik trek een lijn in het zand en je bent óf voor óf tegen. En als je er niet uitgeraakt wie je liever hebt en twijfelt wie je wil steunen, dan zal ik het voor jou doen, hiermee: fuck you". Met de bekende middelvinger erbij.



Eminem besluit, zijn vuist gebald in de lucht, dat alle andere Amerikanen ook van hun land en het leger houden, maar: "Wij fucking haten Trump!" Het heeft het voordeel van de duidelijkheid.