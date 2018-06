Eminem bijt terug na kritiek over geweerschoten tijdens concert: "Wie snel bang is, hoort hier niet thuis" MVO

18 juni 2018

14u16 0 Celebrities De scherpe kritiek die de rapper kreeg na zijn laatste concert, schoot duidelijk in het verkeerde keelgat. Eminem (45) plaatste dan ook een niet mis te verstane boodschap op zijn volgende event, in Delaware.

"Als je makkelijk schrikt van harde geluiden of beledigd bent door expliciete lyrics, dan hoor je hier niet te zijn", stond er te lezen op een groot bord naast het podium.

Eminem kwam in opspraak omdat hij tijdens zijn show geluidsfragmenten van geweerschoten liet horen, waardoor sommige concertgangers even dachten dat er écht geschoten werd in de zaal. Er brak zelfs paniek uit onder de toeschouwers. De rapper is echter niet van plan om iets aan zijn routine te veranderen.