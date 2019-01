Emily Blunt: “Iedereen dacht dat ik en John Krasinsky zouden scheiden na ‘A Quiet Place’” SD

29 januari 2019

13u55 0 Celebrities Toen actrice Emily Blunt bekendmaakte dat ze zou meespelen in de film van haar echtgenoot John Krasinski, ‘A Quiet Place’, bleken heel wat van haar vrienden ongerust. Zo ongerust zelfs, dat ze ervan overtuigd waren dat het koppel gescheiden zou zijn tegen het einde van de opnames.

Samenwerken met je levensgezel kan al eens wat druk leggen op je relatie. Toen de 35-jarige Emily Blunt aan haar vrienden vertelde dat ze samen met haar echtgenoot John Krasinsky zou gaan samenwerken aan zijn eerste langspeelfilm ‘A Quiet Place', reageerden die dan ook lichtjes ongerust. “Je stapt in dit proces zonder dat je weet hoe het gaat zijn”, vertelde ze zondagavond aan reporters tijdens de SAG Awards. Ze won er een beeldje voor ‘beste vrouwelijke actrice in een bijrol’ voor haar prestaties in jawel, ‘A Quiet Place’. “Heel wat mensen zeiden me: ‘Jullie gaan gescheiden zijn wanneer dit afgelopen is’, maar we zijn net een pak dichter bij elkaar gekomen. Ik denk dat het besef van hoe we samenwerken en hoe we samen iets kunnen creëren zo speciaal is ... We hebben nog nooit zoiets gedaan, en het was een grote onbekende factor.”

Tijdens haar overwinningsspeech zondag bedankte ze haar echtgenoot, die haar regisseerde in de horrorfilm. “Ik ben echt geraakt en weet niet wat te zeggen. Ik ben onvoorbereid”, stamelde ze. “Ik ga dit delen met mijn echtgenoot John Krasinski, want de hele ervaring om dit met jou te doen, heeft mijn hart geraakt. Je bent een geweldige filmmaker. Ik ben zo’n gelukzak dat ik samen ben met jou en dat ik deze film met jou heb gemaakt. Dank je om me deze rol te geven. Je zou serieuze problemen gehad hebben als je het niet had gedaan, dus je had niet echt een keuze, maar toch bedankt”, grapte ze.