Emilia Clarke verdient bijna 6 miljoen euro voor laatste seizoen ‘Game Of Thrones’ MVO

19 maart 2019

09u32 0 Celebrities Emilia Clarke is één van de best verdienende acteurs in het laatste seizoen van ‘Game Of Thrones’. Met een salaris van 500.000 dollar per aflevering zit ze gebakken voor het leven.

Voor seizoenen 4 en 5 verdiende ze 300.000 dollar, ofwel 265.000 euro per aflevering. Destijds was dat nog evenveel als haar collega’s Peter Dinklage, Kit Harington, Lena Headey en Nikolaj Coster-Waldau. Ze verdienden toen 6 miljoen dollar of 5,3 miljoen euro per seizoen.

Datzelfde groepje acteurs begon onderhandelingen voor seizoenen 6 en 7, waarvoor ze uiteindelijk 500.000 dollar, of 440.000 euro, per aflevering betaald kregen. Seizoen 7 telde zeven afleveringen en er volgen nog zes aflevering in seizoen 8. Dat betekent dat het team ongeveer 6,5 miljoen dollar (5.7 miljoen euro) in de wacht sleepte.

In totaal, voor hun werk in alle seizoenen samen, hebben de acteurs dus ongeveer 12,5 miljoen dollar (11 miljoen euro) verdiend.