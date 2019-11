Emilia Clarke stond onder druk om naaktscènes te doen in ‘Game of Thrones’: “‘Je wil de fans toch niet teleurstellen’, zeiden ze” SDE

Bron: The Armchair Expert 4 Celebrities In de podcast ‘Armchair Expert’ vertelt Emilia Clarke (33) aan collega Dax Shepherd (44) hoe verrast ze was door de vele naaktscènes die ze moest doen voor ‘Game of Thrones’. En de actrice geeft toe dat ze zich best onder druk gezet voelde, aangezien het haar eerste grote rol was en ze niet goed wist wat gebruikelijk was. Gelukkig kon ze rekenen op de steun van tegenspeler Jason Momoa (40).

De Britse actrice Emilia Clarke vertelt hoe ze pas besefte waarvoor ze had getekend nadat ze het script onder ogen kreeg. “Ik kwam recht van de toneelschool en dacht: ‘Behandel dit als een job.’ Als de naaktscène in het scenario staat, dan is het duidelijk essentieel. Het is wat het is en ik ga er het beste van maken", vertelt Emilia in de podcast ‘Armchair Expert’ van Dax Shepherd. “Ik zweef door dat eerste seizoen, en ik heb geen flauw idee wat ik aan het doen ben. Ik heb nog nooit op een filmset van deze grootte gestaan - ik heb amper twee keer eerder op een filmset gestaan - en nu sta ik compleet naakt op een filmset, omringd door allemaal mensen, en ik weet niet wat ik moet doen en wat er van me verwacht wordt.”

Tegenwoordig weet ze beter waar ze zich goed bij voelt, maar ten tijde van ‘Game of Thrones’ voelde ze zich ook behoorlijk onder druk gezet om aan de naaktscènes toe te geven, zegt Emilia. “Ik heb gevechten gehad op de set waarbij ik zei: ‘Nee, het laken blijft omhoog’, waarop zij zeiden: ‘Je wil de fans toch niet teleurstellen?’ Fuck you!”

Jason Momoa

Gelukkig kon Emilia op de steun rekenen van haar tegenspeler Jason Momoa, die haar echtgenoot Khal Drogo speelde. De twee hadden heel wat vrijscènes samen, maar Jason behandelde haar altijd goed. “Pas nu besef ik hoeveel geluk ik met hem had, want het had een hele andere kant op kunnen gaan. Maar Jason had ervaring, en hij zei: ‘Lieverd, zo zou het moeten gaan, en zo zou het niet moeten gaan. Ik ga ervoor zorgen dat het juist verloopt.’” Ze voegt eraan toe dat de acteur er bijvoorbeeld altijd voor zorgde dat er tijdens naaktscènes altijd een kamerjas voor haar klaar hing. “Hij was zo vriendelijk en attent en hij gaf om mij als mens. Hij zorgde voor me, echt. In een omgeving waar ik niet eens van wist dat er voor me gezorgd moest worden.”

En Jason moedigde haar ook aan om het te zeggen wanneer ze zich niet op haar gemak voelde, en dat was nodig. “Los van de naaktheid, heb ik het hele eerste seizoen gedacht dat ik het niet waard was om iets te eisen.” Dat eiste zijn tol. Ze bracht verschillende momenten huilend op het toilet door om die gedachtes te vergeten. “Ik ging huilen op de wc en kwam dan vervolgens terug om de scène te spelen en deed alsof alles helemaal goed was.”