Emilia Clarke ontdekt nieuw talent: poseren voor stockfoto's MVO

28 mei 2018

11u14 0 Celebrities Heeft 'Game of Thrones'-ster Emilia Clarke haar nieuwe roeping gevonden? In Vanity Fair poseerde ze in de stijl van stockfoto's: plaatjes die algemene situaties uitbeelden en dus makkelijk bruikbaar zijn door journalisten. Ze blijkt een natuurtalent.

Clarke bewijst dat ze na 'Game of Thrones' nog altijd een carrière als stockfoto-model kan beginnen. In een hilarisch filmpje toont ze haar beste poses en legt ze uit waar het allemaal om draait in de wondere wereld van stockfoto's.

Fans zijn onder de indruk en merken op dat ze zo een rolletje in 'The Office' zou kunnen wegpikken.