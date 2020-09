Elvis-imitator voltrekt huwelijk Lily Allen in Las Vegas BDB

09 september 2020

15u45

Bron: ANP 0 Celebrities De Britse zangeres Lily Allen (35) is in Las Vegas getrouwd met ‘Stranger Things’-acteur David Harbour (45). De popster gaf het jawoord in de Graceland-trouwkapel met een Elvis-imitator als ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat melden Britse media.

Hoewel de zangeres en de acteur hun verloving nog niet publiekelijk hebben bekendgemaakt, hadden ze wel al een trouwvergunning aangevraagd. Het huwelijk zou volgens Britse kranten "eerder deze week" zijn voltrokken, maar het nieuws raakte pas woensdag bekend.

Allen en Harbour maakten in januari hun debuut als stel op de rode loper nadat ze daarvoor een paar keer zoenend waren gespot. Lily deelde eerder dit jaar een foto op Instagram waarop ze een diamanten ring om haar ringvinger had.

Het is voor Allen haar tweede huwelijk. In 2011 trouwde ze met Sam Cooper (42). Het stel ging in 2015 uit elkaar, maar in 2018 werd die scheiding pas officieel. David, vooral bekend van zijn rol als 'chief' Jim Hopper in de Netflix-hit ‘Stranger Things’, had tot vorig jaar april een relatie met ‘Fantastic Beasts’-actrice Alison Sudol (35).

