Elton John stopt met touren vanwege bijna-doodervaring

26 januari 2018

09u00 3 Celebrities 2017 was een bewogen jaar voor Elton John. In maart werd hij 70, in mei lag hij in levensgevaar op intensieve zorgen en in december verloor hij zijn moeder net nadat ze een hevige ruzie hadden bijgelegd.

De periode waarin hij zelf levensbedreigend ziek was, gaf voor hem de doorslag om het leven als tourende artiest op te geven, legt hij uit. "Ik weet niet precies wat me mankeerde, maar het ging enorm snel. Ik was onderweg naar huis, na een tour, en ik voelde me slecht op het vliegtuig. Een dag later lag ik al op intensieve zorgen. Mijn leven heeft echt aan een zijden draadje gehangen, als wist ik dat op dat moment nog niet. Gelukkig had ik een goed team dokters dat me er weer bovenop geholpen heeft. Het heeft zeven weken geduurd voor ik weer volledig in orde was, ik was doorzééfd met buisjes."

"Dat heeft wel degelijk meegespeeld in mijn beslissing om in Engeland te blijven. Een ervaring als deze was een wake-up call. Het doet je nadenken over je sterfelijkheid, en ik besefte dat als dat het einde was geweest, ik er spijt van zou hebben gehad dat ik niet meer tijd met mijn kinderen heb doorgebracht, dus dat ga ik nu doen."

Elton zal nog drie jaar op afscheidstournee gaan, daarna is het voorgoed afgelopen met rondreizen.