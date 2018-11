Elton John speelt de hoofdrol in prachtige kerstcampagne van John Lewis TK

15 november 2018

10u57 0

De Sint moet nog komen, maar daar trekken de Britse grootwarenhuizen zich zoals ieder jaar geen (kerst)bal van aan. John Lewis lanceerde vandaag al haar kerstcampagne, die zoals de traditie het wil bestaat uit een prachtig verhaal waar iedereen bij wegsmelt. Dit jaar staat het leven van Sir Elton John centraal: hij neemt de kijker mee op tournee doorheen zijn leven terwijl hij ‘My Song’ speelt. We beginnen bij de 71-jarige artiest en gaan zo terug in de tijd (langsheen heel wat foute kostuums) tot in zijn kindertijd, toen hij zijn allereerste piano kreeg van zijn oma. Want sommige geschenken zijn meer dan gewoon een cadeau.