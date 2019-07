Elton John schrijft open brief aan Vladimir Poetin: “Ik was erg overstuur” SD

Elton John (72) heeft een open brief geschreven aan Vladimir Poetin (66), als reactie op een recent interview dat de Russische president aan de Financial Times gaf. "Ik was erg overstuur na jouw interview", schrijft de zanger.

In zijn interview met de Financial Times spreekt de Russische president Vladimir Poetin zich uit over de LGBT-gemeenschap. “Ik probeer niemand te beledigen, want men keurt onze vermeende homofobie af. Maar we hebben geen probleem met LGBT-personen. God verhoede het, laat hen leven zoals ze het willen.” Hij voegt eraan toe: “Maar sommige dingen lijken ons wel buitensporig. Ze beweren nu dat kinderen vijf of zes verschillende genderrollen kunnen spelen. Laat iedereen gelukkig zijn, daar hebben we geen probleem mee. Maar dit mag de cultuur, de tradities en de traditionele familiewaarden van miljoenen mensen die de kernbevolking vormen, niet overschaduwen.”

Elton John kroop in zijn pen om de Russische president van antwoord te dienen door middel van een open brief. “Ik was erg overstuur toen ik uw recente interview in The Financial Times las”, schrijft de zanger. “Ik ben het volstrekt oneens met uw standpunt dat het voeren van een beleid dat multiculturele en seksuele diversiteit omarmt, in onze samenlevingen achterhaald is.” Hij voegt eraan toe: “Ik vind het dubbelzinnig dat u opmerkt dat u wil dat LGBT’ers ‘gelukkig zijn’ en dat ‘we daar geen probleem mee hebben’, terwijl Russische distributeurs ervoor kozen om mijn film, ‘Rocketman’, zwaar te censureren door alle referenties naar mijn 25-jaar lange relatie met David en het opvoeden van mijn twee prachtige zonen weg te halen. Dat voelt hypocriet”, klinkt het. En Elton John eindigt zijn brief door te stellen dat hij trots is om in een deel van de wereld te leven waar liefde en huwelijk tussen hetzelfde geslacht erkend wordt. “Dat heeft ons heel erg voor troost en geluk gebracht", schrijft de zanger.