Elton John schiet ex-verloofde van 50 jaar geleden financieel te hulp

06 juni 2020

16u30

Bron: Daily Mirror 0 Celebrities Elton John (73) heeft z’n ex-verloofde Linda Hannon (76) een financieel duwtje in de rug gegeven. De vrouw, die 50 jaar geleden een relatie had met de zanger, kon haar knieoperatie niet betalen en had daarom toenadering gezocht tot het management van de superster. Met succes, is te lezen in de Britse krant Daily Mirror.

Het is al 50 jaar geleden dat Elton John en Linda Hannon een koppel vormden, maar de vrouw, die momenteel op een medisch secretariaat werkt in Dallas, verloor de zanger nooit uit het oog. De twee leerden elkaar kennen in 1968 in een club in de stad Sheffield. Het was liefde op het eerste gezicht en de tortelduiven gingen al snel samenwonen in het noorden van Londen. Het ging zo goed dat ze zich verloofden en van plan waren om te trouwen. Het huwelijk ging echter niet door, omdat de vrienden van Elton de zanger ervan konden overtuigen dat het z'n carrière geen goed zou doen door nu al het jawoord te geven.

Ondanks die plotse breuk heeft Linda nooit wrok gekoesterd. De vrouw volgde z’n carrière op de voet en moest meteen aan hem denken toen ze financiële hulp nodig had. Linda kampt namelijk al een hele tijd met een pijnlijke knie, maar ze moest de operatie telkens uitstellen omdat ze niet genoeg geld had. De revalidatie zou vijf weken duren en de vrouw kon het zich niet veroorloven om al die tijd zonder inkomen te vallen.

Auto-ongeluk

“Ik stuurde enkele mailtjes naar het management van Reginald (de echte voornaam van Elton John, red.) om mijn situatie uit te leggen”, vertelt Linda in Daily Mirror. “Om te bewijzen dat ik wel degelijk z'n ex-lief was, deelde ik enkele details over onze relatie, zoals die keer dat we een auto-ongeluk hadden toen we op weg waren naar z’n ouders om met hen te lunchen. Of ik ooit doorhad dat hij homo was? Helemaal niet.”

De vrouw verwachtte niet meteen een antwoord omdat ze ervan uitging dat de zanger overspoeld werd met mailtjes. Om haar kansen te vergroten, contacteerde Linda de Britse krant Daily Mirror. Ze hoopte dat de zanger haar financieel zou kunnen helpen, des te meer omdat zij het geld had binnengebracht tijdens hun relatie al die jaren geleden. “Hij was toen nog volop bezig om z’n carrière van de grond te krijgen. Ik betaalde op dat moment dan ook de huur en de rekeningen”, vertelt ze.

Toen de krant contact opnam met Elton, kwam er meteen een positief antwoord. “Zodra de zanger hoorde over de problemen van Linda twijfelde hij geen seconde om haar te hulp te schieten", vertelt een bron uit het team van Elton aan de krant. “Hij herinnerde zich meteen hoe goed ze voor hem gezorgd had 50 jaar geleden en hij is ontzettend blij dat hij haar uit de nood kan helpen.” Linda kon haar geluk niet op toen ze het nieuws hoorde. “Ik had het echt niet verwacht. Ik ben hierdoor diep ontroerd”, laat ze nog weten.

Linda kreeg na haar relatie met de zanger drie zonen, maar is intussen alweer een hele tijd single. Elton stapte in 2014 in het huwelijksbootje met David Furnish. Ze hebben samen twee kinderen.

