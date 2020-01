Elton John schenkt 1 miljoen dollar voor Australische bosbranden kv

07 januari 2020

23u41

Bron: ANP 0 Celebrities Zanger Elton John gaat 1 miljoen dollar doneren aan de slachtoffers van de Australische bosbranden. De Britse zanger, die een optreden gaf in Sydney, kondigde dat aan tijdens zijn concert.

"We zouden allemaal onder de indruk moeten zijn van wat de brandweerlieden doen", zei de zanger tegen het publiek. "Er zijn mensen die hun leven en huizen zijn kwijtgeraakt. En er is de toestand van de dieren. Een leefgebied van Bijbelse proporties is verloren gegaan en het is hartverscheurend. Daarom beloof ik 1 miljoen dollar te geven om organisaties te steunen.” De aankondiging van Elton werd door het publiek ontvangen met een staande ovatie.