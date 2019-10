Elton John: “Prinses Diana zorgde ervoor dat Sylvester Stallone en Richard Gere bijna op de vuist gingen” KDL

05 oktober 2019

17u13

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Op 15 oktober komt ‘ Me: Elton John Official Autobiography by Elton John’, de autobiografie van Elton John uit. Daily Mail kon het boek, waarin enkele opvallende passages staan, nu al inkijken. Zo vertelt Elton dat Sylvester Stallone en Richard Gere ooit bijna op de vuist gingen door prinses Diana.

Zodra Elton John en prinses Diana elkaar voor het eerst zagen, was er een klik tussen de twee en werden ze vrienden. “Diana was altijd geweldig leuk gezelschap, ze was de beste gaste tijdens een etentje en ze was echt enorm indiscreet. Je mocht haar alles vragen, ze zou op alles antwoorden”, schrijft Elton in zijn biografie. “Maar waar ik vooral van onder de indruk was, was van het effect ze had op mannen. Het leek wel alsof ze hun verstand verloren zodra zij in de buurt was.”

Etentje

“Toen ik bezig was met ‘The Lion King’ organiseerden David, die nu mijn echtgenoot is, en ik een diner voor Jeffrey Katzenberg, die destijds aan het hoofd van Disney stond, en zijn vrouw. Toen ik hen vroeg wie ze het liefst van al eens wilden ontmoeten, zeiden ze meteen: ‘prinses Diana’. Dus we nodigden haar uit en we vroegen George Michael, Richard Curtis en zijn vrouw Emma, Richard Gere en Sylvester Stallone ook voor het etentje”, gaat Elton verder in zijn biografie. “En toen gebeurde er iets bijzonders. Ik zag meteen dat het goed klikte tussen Richard Gere en Diana. Zij was op dat moment uit elkaar met Charles en Richard had net gebroken met Cindy Crawford. Ik zag hen samen aan de open haar zitten en merkte aan de sfeer in de kamer dat er iets aan de hand was. Sylvester Stallone keek hen de hele tijd aan en aan zijn blikken te zien was hij niet zo blij met de vriendschap die ontstaan was tussen Richard en Diana. Ik denk dat Sylvester echt naar het diner gekomen was met de intentie om Diana te versieren, maar dat hij toen merkte dat Richard stokken in zijn wielen aan het steken was.”

Op de vuist

“Toen het tijd was om aan tafel te gaan, zag ik dat niet iedereen volgde. Ik zag Richard en Sylvester nergens en vroeg David om hen te zoeken. Niet veel later kwam hij terug, met Richard en Sylvester, maar aan zijn gezichtsuitdrukking merkte ik dat er iets aan de hand was. ‘Elton’, zei hij. ‘We hebben een... situatie’. Bleek dat hij Sylvester en Richard in de gang had gevonden, recht tegenover elkaar. Ze stonden op het punt om op de vuist te gaan. David was erin geslaagd hen te kalmeren, maar het was duidelijk dat Sylvester niet blij was met de situatie. Na het diner trokken Richard en Diana opnieuw naar de open haard en Sylvester stormde de deur uit. ‘Ik had nooit moeten komen’, snauwde hij. ‘Als ik had geweten dat ‘Prince Charming’ hier zou zijn...’, zei hij nog. David en ik zijn er gelukkig in geslaagd onze lach in te houden tot Sylvester weg was. Eigenlijk denk ik niet dat Diana besefte wat er aan de hand was. Ofwel was ze het gewoon gewend”, gaat Elton verder. “Na haar dood sprak iedereen van het Diana-effect, en elke keer ik dat woord hoor, denk ik aan die ene avond.”