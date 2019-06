Elton John neemt Franse ere-orde in ontvangst Redactie

22 juni 2019

16u24

Bron: ANP 0 Celebrities Sir Elton John mag zich nu ook in Frankrijk ridder noemen. De Britse zanger kreeg gisteren in Parijs uit handen van president Emmanuel Macron de Légion d’Honneur, de hoogste Franse onderscheiding die een burger kan krijgen.

De uitreiking van de Légion d’Honneur, in het Nederlands voluit de Nationale orde van het Legioen van Eer, vond plaats op de binnenplaats van het Élysée-paleis in de Franse hoofdstad. Volgens de president is Elton John ‘een pianovirtuoos, melodisch genie en een ware showman’ en is hij iemand die ‘als een van de eerste artiesten in de business uit de kast durfde te komen en heeft hij veel betekend voor de LGBT-gemeenschap’.



In zijn speech benadrukte ‘Monseigneur’ Elton nog even hoe belangrijk het werk van zijn Elton John Aids Foundation is en vertelde hij over zijn liefde voor Frankrijk. “Ik heb hier een huis en ik kom hier altijd graag. Ik houd van de Franse cultuur, de levensstijl en van de mensen in Frankrijk.”



De zanger gaf donderdag nog een concert in de AccorHotels Arena in Parijs als onderdeel van zijn afscheidstournee Farewell Yellow Brick Road.