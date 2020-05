Elton John moet bandleden ontslaan na gecancelde shows MVO

31 mei 2020

13u43

Bron: ANP 0 Celebrities De coronacrisis heeft ook grote financiële gevolgen voor Elton John. De zanger moet noodgedwongen een aantal bandleden en personeel ontslaan nadat een deel van zijn afscheidstournee is geannuleerd, meldt Daily Mail.

Tussen mei en juli zou de Britse wereldster met zijn Farewell Yellow Brick Road-tour door de Verenigde Staten reizen, maar dat gaat vanwege de coronacrisis niet door. De in totaal 34 optredens worden volgend jaar wel ingehaald, zo beloofde Elton John. Maar of er dit jaar nog opgetreden kan worden, is onduidelijk. De shows die van september tot december gepland stonden, kunnen mogelijk ook niet doorgaan.

De 73-zanger zou volgens Daily Mail nu al zo’n 60 miljoen pond zijn mislopen. Om die reden zijn onder meer gitarist Davey Johnstone en drummer Nigel Olsson tijdelijk ontslagen, totdat duidelijk wordt of er later dit jaar weer concerten gegeven kunnen worden. Ook een deel van het huispersoneel heeft te horen gekregen dat ze voorlopig niet nodig zijn.

De zanger is al sinds 2018 bezig met zijn afscheidstournee van meer dan driehonderd optredens.