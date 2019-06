Elton John krijgt de hoogste Franse onderscheiding KD

18 juni 2019

20u45

Bron: ANP 0 Celebrities In het Verenigd Koninkrijk is hij al eerder tot ridder geslagen en binnenkort krijgt Elton John ook in Frankrijk een prestigieuze onderscheiding. De Daily Mail meldt dat de zanger vrijdag uit handen van president Emmanuel Macron de Légion d'honneur in ontvangst mag nemen.

Na zijn concert in de AccorHotels Arena op donderdag, moet de Britse zanger vrijdag langs op het Élysée-paleis waar de uitreiking plaats zal vinden. Volgens de Franse president is Sir Elton "een pianovirtuoos, melodisch genie en een ware showman" en is hij iemand die "als een van de eerste artiesten in de business uit de kast durfde te komen en heeft hij veel betekend voor de LGBT-gemeenschap.”

De Légion d'honneur, voluit de Nationale orde van het Legioen van Eer, is de hoogste en belangrijkste Franse onderscheiding die aan een burger kan worden uitgereikt.