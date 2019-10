Elton John keek de dood in de ogen: “Ik riep: ‘Laat me mijn kinderen nog zien’” KDL

06 oktober 2019

08u34

Bron: ANP/Daily Mail 0 Celebrities Elton John (72) heeft in 2017 een bijna-doodervaring gehad. In zijn nieuwe biografie, ‘Me’, vertelt hij erover.

Het voorval gebeurde twee jaar geleden toen Elton een infectie kreeg na een operatie tegen prostaatkanker. De operatie was een succes, maar tien dagen later kreeg Elton pijn tijdens een optreden, zijn lymfeklieren begonnen iets af te scheiden en later begon hij ook erg te trillen in het vliegtuig. “Ik voelde me slechter dan ooit en gezien de katers die ik in de jaren 70 en 80 heb gehad wil dat wat zeggen”, vervolgt de zanger. In het ziekenhuis werd hem verteld dat hij er zo ernstig aan toe was “dat ze niet eens de apparaten hadden om me te helpen”.

Tweede operatie

Uiteindelijk onderging Elton in een ander ziekenhuis een tweede operatie waarbij operatie, waarbij ze de vloeistoffen uit zijn lymfeklieren haalden. “Het laatste wat ik me kan herinneren is dat ik aan het hyperventileren was toen ze op zoek waren naar een goede ader voor een een injectie”, schrijft Elton. Later kreeg de zanger te horen dat hij tijdens zijn tournee in Zuid-Amerika een ernstige infectie had opgelopen en dat hij gestorven zou zijn als hij niet op tijd was behandeld. Na elf dagen in het ziekenhuis, mocht Elton uiteindelijk naar huis, waar hij zeven weken moest revalideren en opnieuw moest leren lopen. John weet dat hij zich gelukkig mag prijzen, maar op dat moment voelde hij dat niet zo. “Ik vroeg me de hele tijd af of ik dood zou gaan”.

(Lees verder onder de foto)

Afscheidstournee

Door deze ervaring heeft Elton John besloten niet meer op tour te gaan, vandaar zijn huidige afscheidstournee die hem volgend jaar ook terug naar België brengt, en meer tijd met zijn gezin door te brengen. “Het was alsof ik een ander leven voorgehouden kreeg, een leven waar ik meer van hield dan het leven op tournee”, schrijft hij. “Muziek was het meest geweldige, maar het is niet zo mooi als Zachary (Eltons oudste zoon, nvdr.) die kletst over wat er is gebeurd tijdens voetbaltraining.”